Tiga Siswa SMAMX Harumkan Indonesia di Singapura, Ini Kisahnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMA Muhammadiyah 10 Surabaya (SMAMX) kembali menorehkan prestasi internasional.

Tim koding dan robotik SMAMX meraih juara 3 dalam ajang Singapore Invention Convention 2026 yang digelar di Temasek Polytechnic pada 24–28 Maret 2026.

Kompetisi yang diikuti peserta dari 11 negara itu menjadi panggung bergengsi bagi inovator muda dunia. Menariknya, untuk kategori SMA, SMAMX menjadi satu-satunya sekolah yang mewakili Indonesia.

Prestasi tersebut diraih oleh tiga siswa kelas 11 program Full Boarding Cambridge, yakni Danny Suryadharma, Alya Naila Bana, dan Ghaida Syakwa Naja.

Pelatih tim Fahmi mengungkapkan persiapan menuju kompetisi tidak mudah.

“Selama sebulan kami menghadapi kendala teknis cukup serius. Alat sempat error dan membuat anak-anak stres, tetapi akhirnya bisa berfungsi dengan baik saat penilaian,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (30/3).

Ketua tim Danny Suryadharma juga mengakui tekanan kompetisi cukup berat.

“Saat tiba di Singapura kami sempat mual dan tidak nafsu makan karena tekanan. Alhamdulillah bisa melewati dan membawa pulang juara,” katanya.