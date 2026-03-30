Cuaca Jawa Timur 30 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (30/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Sampang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Probolinggo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Mojokerto dan Sampang. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Mojokerto. Gerimis mengguyur Gresik, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyurmengguyur Gresik, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)