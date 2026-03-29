MBG Digencarkan, DPR Sebut Bisa Turunkan Stunting dan Perkuat SDM

Minggu, 29 Maret 2026 – 17:22 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari saat memberikan sosialisasi program MBG di Kaza Mall Surabaya, Jumat (27/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Kegiatan yang digelar Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional itu berlangsung di Kaza Mall, Jumat (27/3).

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengatakan program MBG merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Program MBG dinilai masyarakat sebagai kebijakan yang baik dan bermanfaat, meski sempat menimbulkan kekhawatiran akibat informasi di media sosial,” kata Lucy.

Menurut dia, program tersebut menekankan pentingnya konsumsi makanan bergizi sesuai standar dengan pengelolaan oleh tenaga profesional dan pengawasan masyarakat.

Lucy menegaskan, MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi, tetapi juga berkontribusi menurunkan angka stunting.

“Program ini juga memberdayakan sektor peternakan, pertanian, dan UMKM, sekaligus menyasar kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar,” ujarnya.

Program MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat kualitas SDM Indonesia.

