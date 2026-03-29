Hendy Setiono Dianugerahi Hall of Fame Perdana di QSR Media Asia Awards 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Founder dan CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mendapatkan penghargaan Hall of Fame dalam ajang QSR Media Asia Awards 2026 yang diselenggarakan di Grand Copthorne Waterfront, Singapura.

Penghargaan ini diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi signifikan, kepemimpinan yang visioner, serta konsistensi dalam menghadirkan inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan di industri Quick Service Restaurant (QSR) di kawasan Asia Pasifik.

Penghargaan Hall of Fame merupakan kategori baru yang diperkenalkan pada tahun ini dan menjadi salah satu bentuk pengakuan tertinggi dalam ajang tersebut.

Editor QSR Media Justine Charlton menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi luar biasa Hendy Setiono dalam mendorong perkembangan industri QSR.

“Hendy Setiono kami pilih atas kontribusinya yang signifikan melalui kesuksesan yang berkelanjutan dan inovasi yang konsisten,” ujar Justine Charlton dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Jumat (28/3).

Sementara itu, Hendy Setiono mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya.

Dia menegaskan pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh tim serta dukungan berbagai pihak.

“Penghargaan ini merupakan kehormatan besar, tidak hanya bagi saya secara pribadi, tetapi juga bagi seluruh tim Baba Rafi Enterprise. Ini menjadi pengingat bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan kolaborasi, brand lokal Indonesia mampu bersaing dan memperoleh pengakuan di tingkat internasional,” ujar Hendy.