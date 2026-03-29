Levi’s Gelar Pop-Up Unik di Bangkok, ROSE BLACKPINK Jadi Daya Tarik

jatim.jpnn.com, BANGKOK - Brand denim Levi’s menghadirkan pengalaman pop-up imersif bertajuk 'Behind Every Original: A World’s First Experience, Bangkok'. Acara ini digelar pada 26-30 Maret 2026 di Siam Paragon.

Lewat konsep ini, Levi’s mengajak pengunjung menyelami perjalanan denim sebagai bagian dari ekspresi diri perempuan dan pembentukan identitas.

Pengalaman tersebut menghadirkan berbagai ruang tematik, mulai dari sejarah denim hingga eksplorasi gaya personal perempuan lintas generasi.

Baca Juga: SFT 2026 Hadirkan Busana dengan Konsep Ramah Lingkungan

Salah satu sorotan utama adalah kehadiran ROSE yang dikenal dengan gaya khas dan pengaruh globalnya.

Kehadiran ROSE membawa interpretasi baru terhadap semangat orisinalitas Levi’s yang modern, berani, dan autentik.

Pengunjung dapat menjelajahi sejumlah instalasi, di antaranya Female Backstory yang mengulas perjalanan denim sebagai simbol pemberdayaan perempuan.

Selain itu, ada Female Originals Wardrobe yang menampilkan evolusi siluet ikonik Levi’s, serta ROSE Backstory yang menyoroti perjalanan sang idol bersama brand tersebut.

Tak hanya itu, instalasi interaktif Female Voice Exchange memungkinkan pengunjung mendengarkan pesan suara ROSE sekaligus berbagi cerita tentang kepercayaan diri.