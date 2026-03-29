Jembatan Ambruk di Lumbang, Pemkab Targetkan Darurat Selesai 2-3 Hari

Minggu, 29 Maret 2026 – 12:37 WIB
Rombongan Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto meninjau lokasi jembatan ambruk menuju wisata Air Terjun Madakaripura di Desa Negororejo, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (28/3/2026). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat menyiapkan jembatan darurat setelah akses menuju Air Terjun Madakaripura terputus akibat jembatan ambruk dan jalan ambles.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan jembatan yang rusak merupakan infrastruktur lama yang sudah tidak mampu menahan cuaca ekstrem.

"Jembatan tersebut merupakan infrastruktur lama yang dibangun sekitar tahun 1980-an dan kondisinya sudah rapuh, sehingga tidak mampu menahan cuaca ekstrem dan ambruk," kata Ugas seusai meninjau lokasi di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Sabtu (28/3).

Baca Juga:

Pemkab Probolinggo langsung melakukan langkah cepat dengan pembersihan material dan asesmen teknis di lokasi.

Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk penyedia jembatan darurat jenis Bailey.

"Kami sudah perintahkan BPBD, Dinas PUPR dan tim terkait untuk segera melakukan asesmen. Dalam waktu dekat akan dibangun jembatan darurat agar akses bisa kembali dilalui, minimal untuk kendaraan roda dua," ujarnya.

Baca Juga:

Untuk sementara, akses jembatan ditutup total demi keselamatan warga.

Masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif sambil menunggu pembangunan jembatan darurat.

Akses Madakaripura lumpuh total. Pemkab Probolinggo bergerak cepat bangun jembatan darurat.
Sumber Antara
BERITA TERKAIT

