Wisatawan Asal Cianjur Hanyut di Pantai Papuma Jember saat Libur Lebaran

jatim.jpnn.com, JEMBER - Seorang wisatawan asal Cianjur, Jawa Barat dilaporkan hanyut terseret ombak di Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma), Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Sabtu (28/3) sekitar pukul 06.00 WIB.

Korban diketahui bernama Muhammad Sheva Yusuf (21). Peristiwa terjadi saat korban bersama enam rekannya berada di area pantai untuk berwisata pada masa libur Lebaran 2026.

Kaur Bin Ops (KBO) Polairud Polres Jember Aiptu Agus Riyanto!mengatakan insiden bermula ketika rombongan tersebut berswafoto di area berisiko.

“Keenam pemuda melaksanakan foto-foto di area ekstrim yaitu di bawah Gunung Setinggil dan tiga pemuda tersapu oleh ombak,” ujar Agus.

Dari tiga orang yang terseret ombak, dua di antaranya berhasil menyelamatkan diri dengan berpegangan pada batu di sekitar tebing.

“Dua selamat menggunakan batu dan satu terseret arus ke laut. Itu yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang,” kata Agus.

Tim SAR gabungan bersama Polsek Wuluhan dan Basarnas saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban di sekitar lokasi kejadian.

“Pencarian masih di radius di area TKP melaksanakan pemantauan. Siapa tahu masih ada tanda-tanda di permukaan air,” ujarnya.