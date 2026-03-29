Malang–Batu Diserbu Saat Lebaran, 1,1 Juta Kendaraan Padati Tol

jatim.jpnn.com, MALANG - Lonjakan wisata dan arus mudik Lebaran 2026 membuat akses menuju Malang dan Batu dipadati kendaraan.

Selama periode H-10 hingga H+5 (11–27 Maret 2026), tercatat 1.155.152 kendaraan melintas di Tol Pandaan–Malang, meningkat 21,14 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 953.562 kendaraan.

Tingginya mobilitas ini mencerminkan kuatnya daya tarik Malang dan Batu sebagai destinasi favorit selama libur Lebaran. Meski terjadi peningkatan signifikan, kondisi lalu lintas di gerbang tol tetap terjaga lancar berkat rekayasa operasional.

Di GT Singosari, volume kendaraan menjadi yang tertinggi dengan 263.966 kendaraan masuk (naik 18,35 persen dari normal 223.033) dan 266.192 kendaraan keluar (naik 27,5 persen dari 208.779).

Sementara itu, GT Malang mencatat lonjakan paling signifikan secara persentase. Kendaraan masuk mencapai 133.265 unit atau naik 32,53 persen dari normal 100.554, sedangkan kendaraan keluar 119.246 unit atau meningkat 27,37 persen dari 93.619.

Di GT Purwodadi, kendaraan masuk tercatat 60.118 unit (naik 15,40 persen dari 52.096) dan keluar 62.060 unit (naik 15,70 persen dari 53.640). GT Lawang mencatat 58.263 kendaraan masuk (naik 16,65 persen dari 49.947) dan 67.613 kendaraan keluar (naik 7,08 persen dari 63.142).

Adapun di GT Pakis, kendaraan masuk mencapai 64.713 unit atau naik 14,64 persen dari 56.450, sedangkan kendaraan keluar 59.716 unit atau meningkat 14,18 persen dari 52.302.

Pengelola tol memastikan peningkatan volume ini tetap terkendali dengan optimalisasi layanan, termasuk penggunaan mobile reader dan pengaturan rest area saat puncak arus.