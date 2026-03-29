Arus Mudik Lebaran 2026 Meningkat, Tol Gempol–Pasuruan Dilintasi 307 Ribu Kendaraan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Lonjakan mobilitas saat mudik dan balik Lebaran 2026 terlihat di ruas Tol Gempol–Pasuruan.

Selama periode H-10 hingga H+6 (11–28 Maret 2026), tercatat sebanyak 307.984 kendaraan melintas, naik 4,86 persen dibandingkan lalu lintas normal 293.710 kendaraan, dan meningkat 10,82% dari Lebaran 2025 yang mencapai 277.903 kendaraan.

Peningkatan trafik terjadi di sejumlah gerbang tol. Di GT Bangil, volume kendaraan keluar mencapai 31.596 unit atau naik 17,78 persen dari normal, sementara kendaraan masuk 31.380 unit atau meningkat 9,97 persen.

Kondisi serupa terjadi di GT Pasuruan dengan 76.996 kendaraan keluar (naik 14,24 persen) dan 79.925 kendaraan masuk (naik 11,69 persen).

Di GT Grati, kendaraan keluar tercatat 27.595 unit atau melonjak 22,01 persen, sedangkan kendaraan masuk 38.559 unit atau naik 2,43 persen.

Berbeda dengan gerbang lainnya, GT Rembang justru mengalami penurunan trafik. Kendaraan keluar tercatat 21.394 unit atau turun 27,53%, sementara kendaraan masuk 20.628 unit atau turun 29,00% dibandingkan kondisi normal.

Tingginya volume kendaraan ini mencerminkan meningkatnya pergerakan masyarakat selama periode Lebaran.

Pengguna jalan pun diimbau untuk tetap mempersiapkan perjalanan dengan baik, mulai dari kondisi kendaraan, kecukupan saldo uang elektronik, hingga menjaga stamina dengan beristirahat di rest area. (mcr23/jpnn)