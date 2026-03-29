Arus Balik Lebaran 2026, 28 Ribu Penumpang Tiba di Stasiun Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arus balik libur Lebaran 2026 pada angkuatan kereta api Daop 8 Surabaya masih terasa. Hingga, Jumat (28/3) KAI Daop 8 Surabaya melayani 50.110 pelanggan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci jumlah jumlah pelanggan tersebut terdiri dari 28.351 pelanggan datang dan 21.759 pelanggan berangkat.

"Jumlah tersebut masih berpotensi meningkat hingga malam hari seiring tingginya pergerakan masyarakat," kata Hendro.

Hendro menyebutkan tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi hari ini yaitu Stasiun Surabaya Gubeng dengan 14.718 pelanggan, Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 14.526 pelanggan, serta Stasiun Malang sebanyak 8.169 pelanggan.

Secara kumulatif, selama periode Angkutan Lebaran 11–28 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani sebanyak 846.912 pelanggan, yang terdiri dari 432.546 pelanggan berangkat dan 414.366 pelanggan datang.

"Total volume pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026 diproyeksikan mencapai 946.089 pelanggan," katanya.

Selama periode angkutan Lebaran KAI Daop 8 menyedikan 561.528 tempat duduk. Tiket yang sudah terjual mencapi 489.917 atau sekitar 87 dari total kapasitas.

"Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring berlangsungnya masa arus balik," jelasnya. (mcr23/jpnn)