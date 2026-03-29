Jalan ke Madakaripura Ambles, Dua Pengendara Motor Terperosok

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Akses utama menuju objek wisata Air Terjun Madakaripura terputus akibat longsor dan ambles di Desa Negororejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (29/3).

Peristiwa itu dipicu hujan deras disertai petir yang mengguyur wilayah setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Probolinggo Oemar Sjarif mengatakan jalan yang ambruk berada di atas gorong-gorong yang tidak mampu menahan debit air.

"Hujan lebat disertai petir yang mengguyur wilayah setempat mengakibatkan jembatan ambruk hingga akses jalur utama menuju Air Terjun longsor di Desa Negororejo Kecamatan Lumbang," kata Oemar.

Akibat kejadian itu, aktivitas warga di Desa Negororejo sempat lumpuh total.

Selain itu, dua orang warga mengalami luka setelah terperosok saat melintas menggunakan sepeda motor di lokasi jalan yang ambles. Keduanya mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki.

Korban telah dilarikan ke Puskesmas Lumbang untuk mendapat penanganan medis. Satu korban sudah diperbolehkan pulang, sementara satu lainnya dirujuk ke rumah sakit.

"Upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah desa, serta memasang garis polisi di lokasi kejadian agar warga tidak melintas di sana," katanya.