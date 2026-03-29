Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Pagi Sampai Malam Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (29/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, Tumpang, dan Wajak. Kasembon hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngantang, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya Kasembon gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.