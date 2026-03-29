JPNN.com

Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Berpotensi Gerimis dan Hujan Lebat

Minggu, 29 Maret 2026 – 09:04 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (29/3).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bubutan, Bulak, Genteng, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantian, Semampir, Simokerto, dan Tambaksari. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya seluruh kawasan hujan lebat disertai petir. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-8 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU