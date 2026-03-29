Cuaca Jawa Timur 29 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (29/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Gresik, dan Jember. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Pacitan, Pamekasan, dan Probolinggo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tuban, dan Tulungagung.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-13 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)