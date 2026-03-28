Lansia Ditemukan Tewas di Bozem Gubeng Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPBD Kota Surabaya mengevakuasi jenazah seorang perempuan lanjut usia yang ditemukan di area bozem, Jalan Barata Jaya No.25, Kecamatan Gubeng, Sabtu (28/2).

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima sekitar pukul 06.07 WIB, dan petugas tiba di lokasi tujuh menit kemudian.

“Setibanya petugas di lokasi, jenazah masih berada di dalam bozem,” ujarnya.

Korban diketahui berinisial M (82) warga Baratajaya, Surabaya. Berdasarkan ciri-ciri, korban mengenakan kemeja kotak-kotak putih biru dan celana hitam, dengan rambut pendek berwarna putih.

Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan. Petugas BPBD bersama Posko Terpadu Timur mengevakuasi jenazah dari area rumah saringan sampah.

“Jenazah kemudian dilakukan identifikasi oleh tim Inafis sebelum dievakuasi menggunakan ambulans Dinas Sosial,” jelas Linda.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut, dengan didampingi pihak keluarga.

Dalam proses penanganan, sejumlah unsur terlibat, di antaranya BPBD Surabaya, Posko Terpadu Timur, Posko Terpadu Jemursari, Dinas Sosial, aparat kecamatan, kepolisian, serta tim Inafis.