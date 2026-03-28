JPNN.com Jatim Jatim Terkini Rayakan 9 Tahun Perjalanan, StatsMe Ungkap Target dan Harapan Besar

Rayakan 9 Tahun Perjalanan, StatsMe Ungkap Target dan Harapan Besar

Sabtu, 28 Maret 2026 – 15:43 WIB
Rayakan 9 Tahun Perjalanan, StatsMe Ungkap Target dan Harapan Besar - JPNN.com Jatim
StatsMe merayakan HUT ke-9 dengan halal bihalal. Perusahaan konsultan statistik ini perkuat komitmen profesional dan berbasis data. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Cemerlang Statistika Indonesia (StatsMe) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-9 dengan menggelar halal bihalal bersama tim, Jumat (27/3).

Perusahaan konsultan riset yang bergerak di bidang jasa konsultasi, pelatihan, dan penelitian ini terus berkembang di tingkat regional hingga nasional.

Direktur StatsMe, Lussi Agustin, mengatakan perjalanan sembilan tahun bukan hal mudah, terutama di tengah berbagai tantangan.

“Harapan dari tagline HUT ke-9 StatsMe, One Goal, One Future, agar seluruh tim semakin solid, kompak, serta membawa keberkahan di usia ke-9 ini,” ujar Lussi.

Menurut dia, StatsMe berkomitmen menjadi perusahaan konsultan statistik yang terpercaya, profesional, dan solutif dalam menghasilkan analisis data berbasis kaidah ilmiah.

Komisaris StatsMe, Mahenda Abdillah Kamil, menambahkan peringatan HUT ini diharapkan tidak sekadar seremoni, tetapi juga memberi dampak positif bagi seluruh pihak.

Acara turut diisi pemutaran video perjalanan StatsMe selama sembilan tahun, yang menampilkan berbagai pencapaian dan dinamika perusahaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal, ramah tamah, serta permainan untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan tim.

StatsMe merayakan HUT ke-9 dengan halal bihalal. Perusahaan konsultan statistik ini perkuat komitmen profesional dan berbasis data.
BERITA TERKAIT

