Rayakan 9 Tahun Perjalanan, StatsMe Ungkap Target dan Harapan Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Cemerlang Statistika Indonesia (StatsMe) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-9 dengan menggelar halal bihalal bersama tim, Jumat (27/3).

Perusahaan konsultan riset yang bergerak di bidang jasa konsultasi, pelatihan, dan penelitian ini terus berkembang di tingkat regional hingga nasional.

Direktur StatsMe, Lussi Agustin, mengatakan perjalanan sembilan tahun bukan hal mudah, terutama di tengah berbagai tantangan.

“Harapan dari tagline HUT ke-9 StatsMe, One Goal, One Future, agar seluruh tim semakin solid, kompak, serta membawa keberkahan di usia ke-9 ini,” ujar Lussi.

Menurut dia, StatsMe berkomitmen menjadi perusahaan konsultan statistik yang terpercaya, profesional, dan solutif dalam menghasilkan analisis data berbasis kaidah ilmiah.

Komisaris StatsMe, Mahenda Abdillah Kamil, menambahkan peringatan HUT ini diharapkan tidak sekadar seremoni, tetapi juga memberi dampak positif bagi seluruh pihak.

Acara turut diisi pemutaran video perjalanan StatsMe selama sembilan tahun, yang menampilkan berbagai pencapaian dan dinamika perusahaan.

Kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal, ramah tamah, serta permainan untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan tim.