HIBT Indonesia Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Bukber Ramadan

jatim.jpnn.com, BEKASI - HIBT Indonesia menggelar kegiatan buka puasa bersama ratusan warga di Masjid Al Barkah, Bekasi dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat.

Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga lansia tampak memadati halaman masjid dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Chief Marketing Officer HIBT Indonesia Muhammad Rofiq mengatakan kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari nilai yang dipegang perusahaan.

“Kami tidak hanya ingin dikenal melalui inovasi, tetapi juga melalui kepedulian. Ramadan menjadi momentum untuk berbagi dan memperkuat rasa kemanusiaan,” kata Rofiq.

Menurut dia, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi upaya perusahaan menanamkan budaya empati di internal sekaligus membangun citra humanis di tengah masyarakat.

HIBT Indonesia, kata dia, berkomitmen menjadikan nilai-nilai Ramadan seperti kejujuran, disiplin, dan kepedulian sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.

Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Kabid Imaroh Masjid Agung Al Barkah KH Syarief Hidayatullah.