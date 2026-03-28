Libur Lebaran, Jalur Pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu Dipadati Ribuan Pendaki

Sabtu, 28 Maret 2026 – 13:32 WIB
Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu, Kabupaten Magetan, ramai dikunjungi pendaki selama libur Lebaran 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu, Kabupaten Magetan, ramai dikunjungi pendaki selama libur Lebaran 2026.

Antrean panjang calon pendaki terekam dalam video amatir yang viral di media sosial, menunjukkan ratusan orang menunggu giliran mendaftar sejak dini hari.

Asisten Perhutani BKPH Lawu Selatan Mulyadi mengatakan antrean panjang terjadi sejak tiga hari terakhir, mayoritas pendaki tektok yang ingin menikmati momen Lebaran di puncak Gunung Lawu.

“Antrean panjang sejak tiga hari terakhir, sesuai dalam video beredar. Mayoritas adalah pendaki tektok yang ingin menikmati momen Lebaran di puncak Gunung Lawu,” ujar Mulyadi, Jumat (27/3).

Berdasarkan data per 26 Maret, jumlah pendaki bisa mencapai 1.090 orang. Mulyadi menuturkan tingginya minat masyarakat membuat antrean tidak terhindarkan, terutama saat jam awal registrasi dibuka.

Dia menambahkan antrean diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan karena masa libur Lebaran bagi pelajar belum berakhir.

Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau pendaki untuk mematuhi aturan, menjaga kondisi fisik, dan mengutamakan keselamatan.

“Dari sisi cuaca, kondisi saat ini dinilai cukup aman untuk aktivitas pendakian. Sebelumnya, jalur sempat ditutup selama bulan Ramadan akibat cuaca ekstrem yang berisiko bagi keselamatan pendaki,” pungkas Mulyadi. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

