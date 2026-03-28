Sumur Bor di Sumenep Keluarkan Bau Gas, Aktivitas Pengeboran Dihentikan Sementara

Sabtu, 28 Maret 2026 – 12:37 WIB
Polisi amankan dan hentikan sementara sumur bor yang didug mengandung gas.

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebuah sumur bor di Dusun Somangkaan, Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep mengeluarkan aroma gas menyerupai belerang, Kamis (26/3) siang.

Aparat kepolisian langsung mengamankan lokasi setelah muncul indikasi gas mudah terbakar dari dalam lubang bor.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB di lahan milik warga berinisial Z (40).

Saat itu, pengeboran sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter tengah dilakukan oleh seorang pekerja berinisial S menggunakan alat bor gantung.

"Saat proses pelebaran casing, tiba-tiba muncul bau menyengat dari dalam lubang bor," kata Anang, Jumat (27/3).

Pekerja kemudian mencoba memastikan sumber bau dengan menyalakan korek api di dekat lubang.

“Waktu dicek pakai korek, sempat muncul api dari dalam lubang. Jadi langsung ditutup pakai kain basah,” ujarnya.

Api tersebut dipadamkan, tetapi kejadian itu menimbulkan kekhawatiran adanya kandungan gas mudah terbakar.

Sumur bor di Pragaan, Sumenep mengeluarkan aroma gas mirip belerang. Polisi dan TNI amankan lokasi, warga diimbau menjauhi area bahaya
