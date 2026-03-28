RSUD Ponorogo Libatkan Damkar Lepas Cincin di Alat Vital Pasien

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Seorang pria berinisial AP (32) harus menjalani penanganan darurat di RSUD dr Harjono Ponorogo, Minggu (22/3) akibat alat vitalnya membengkak setelah terpasang cincin selama lebih dari satu tahun.

Korban datang ke rumah sakit pada pagi hari sekitar pukul 08.00–09.00 WIB dengan kondisi pembengkakan di bagian alat kelamin akibat lilitan cincin di pangkal.

Namun,a lokasi yang sensitif dan berisiko tinggi, tim medis sempat kesulitan mengambil tindakan.

Pihak rumah sakit kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar) untuk membantu proses evakuasi.

Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo Bambang Supeno menjelaskan setibanya di lokasi, petugas mendapati cincin berukuran tebal dan lebar melilit alat vital korban, sementara bagian di atasnya telah mengalami pembengkakan cukup parah.

Dengan pendampingan tim medis dan pasien dalam kondisi dibius, petugas menggunakan gerinda kecil untuk memotong cincin tersebut.

Proses pemotongan dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat posisi cincin yang dekat dengan jaringan sensitif.

“Harus ekstra hati-hati. Pemotongan tidak bisa sekali, tapi dua sisi, atas dan bawah,” kata Bambang.