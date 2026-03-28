JPNN.com Jatim Jatim Terkini Detik-detik Penumpang Feri Jatuh di Situbondo, Pencarian Masih Buntu

Detik-detik Penumpang Feri Jatuh di Situbondo, Pencarian Masih Buntu

Sabtu, 28 Maret 2026 – 10:35 WIB
Detik-detik Penumpang Feri Jatuh di Situbondo, Pencarian Masih Buntu - JPNN.com Jatim
SAR gabungan melakukan pencarian penumpang kapal feri terjatuh di Perairan Jangkar Situbondo, Jawa Timur. Jumat (27/3/2026) ANTARA/HO-SAR Banyuwangi

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Operasi pencarian hari kedua penumpang kapal feri yang terjatuh di perairan Situbondo masih belum membuahkan hasil.

Korban diketahui bernama Tohari (31), warga Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Madura.

Dia dilaporkan terjatuh dari KMP Dharma Kartika saat kapal bertolak dari Pelabuhan Jangkar, Situbondo, sekitar 3,5 mil dari daratan, Kamis (26/3) pukul 09.00 WIB.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara maksimal sejak pagi.

“Sejak pukul 07.00 WIB dilakukan briefing dan pembagian tugas. Pencarian dilakukan dengan penyisiran permukaan laut menggunakan pola parallel search,” kata Oka.

Tim SAR mengerahkan perahu karet, KN Grantin, serta dukungan drone thermal untuk pencarian dari udara.

Meski upaya telah dioptimalkan melalui jalur laut dan udara, hingga pukul 17.00 WIB korban belum ditemukan. Operasi SAR akan dilanjutkan pada Sabtu (28/3) dengan mempertimbangkan kondisi di lokasi kejadian.

Dalam operasi ini, sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari Tim Rescue SAR Banyuwangi, TNI AL Pos Jangkar, Satpolairud Polres Situbondo, BPBD, KSOP Panarukan, Tagana, hingga masyarakat setempat.

Penumpang feri jatuh 3,5 mil dari Pelabuhan Jangkar. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi korban masih hilang.
Sumber Antara
