Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (28/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sorenya gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Turen, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sore dan malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Kepanjen, Pakisaji, Tajinan, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.