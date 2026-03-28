Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis, Malam Bakal Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (28/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya Krembangan dan Pabean Cantian berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 21-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)