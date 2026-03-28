Cuaca Jawa Timur 28 Maret 2026, Pagi Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (28/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Kota Batu, Kota Probolinggo, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bangkalan, Jember, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)