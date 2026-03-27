JEC Borong 2 Penghargaan Asia, Perkuat Standar Layanan Kesehatan Mata di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - JEC Eye Hospitals and Clinics kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Healthcare Asia Awards 2026 yang digelar di Singapura.

Dua kategori yang berhasil dimenangkan adalah Clinical Service Initiative of the Year-Indonesia serta Specialty Clinic of the Year (Ophthalmology)-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Pengembangan dan Pendidikan JEC Group, Prof Dr Tjahjono D Gondhowiardjo, pada 26 Maret 2026 di Marina Bay Sands.

“Penghargaan ini bukan sekadar kebanggaan bagi kami, tetapi juga menjadi bukti bahwa pendekatan layanan yang kami bangun mampu menjawab kebutuhan pasien secara nyata,” ujar Prof Tjahjono, Jumat (27/3).

Dia menjelaskan penghargaan pada kategori Clinical Service Initiative diberikan atas program Integrated Dry Eye Standardisation and Awareness Programme.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas diagnosis serta penanganan penyakit mata kering yang masih sering terlewatkan.

“Melalui pendekatan terpadu, kami menggabungkan edukasi masyarakat dengan standardisasi protokol klinis di seluruh jaringan layanan, sehingga penanganan menjadi lebih konsisten,” jelasnya.

Program tersebut juga dilengkapi dengan platform edukasi digital dan alat skrining mandiri berbasis kuesioner untuk membantu deteksi dini.

Selain itu, JEC turut mengirim dokter spesialis mata mengikuti program observership di Jepang dan Korea Selatan guna memperkaya wawasan terhadap metode terapi terbaru.