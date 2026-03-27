Kecelakaan Saat Mudik Melonjak, Kapolda Jatim Ungkap Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menyebut jumlah kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat Semeru 2026 mencapai 750 kasus. Angka tersebut, kata dia, meningkat 78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Namun demikian, kenaikan kasus kecelakaan lalu lintas ini seimbang dengan pergerakan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini sebesar 18 persen," kata Nanang saat memantau arus balik H+5 Lebaran di jalur pantura Situbondo, Jumat.

Dia mengimbau masyarakat tetap mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan selama perjalanan.

Pengendara, baik roda dua maupun roda empat, juga diminta memanfaatkan tempat istirahat yang telah disediakan petugas.

Menurut dia, pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu tersedia di sepanjang jalur pantura Jawa Timur maupun jalur lainnya. Dia mengimbau para pengendara beristirahat agar perjalanan tetap nyaman dan selamat sampai tujuan.

"Kalau arus balik Lebaran menurut kami sudah tersisa 30 persen karena sebelumnya kami mengimbau masyarakat agar tidak bersamaan saat kembali untuk menghindari kepadatan atau penumpukan," tuturnya.

Sebelumnya, pihaknya telah mengimbau masyarakat untuk tidak kembali secara bersamaan guna menghindari kepadatan. Secara umum, pergerakan arus mudik dan balik di Jawa Timur meningkat sekitar 18 persen dibanding tahun lalu.

Dia menambahkan difungsikannya tol Prosiwangi turut membantu kelancaran arus lalu lintas.