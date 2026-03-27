Penemuan Langka di Semeru, Dua Anggrek Baru Teridentifikasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menemukan dua spesies anggrek baru di lereng selatan Gunung Semeru. Kedua spesies tersebut yakni gastrodia selabintanensis dan gastrodia biruensis.

Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan TNBTS Toni Artaka mengatakan temuan itu terjadi pada awal Januari 2026 saat petugas melakukan patroli kawasan.

“Keduanya merupakan catatan baru di TNBTS dan sebelumnya belum pernah terdata,” kata Toni, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan kedua spesies anggrek tersebut ditemukan pada habitat yang sama, yakni area teduh dengan tanah berhumus tebal dan kondisi lembap. Lokasi penemuan berada pada ketinggian 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut.

Toni menyebut masing-masing spesies memiliki karakteristik berbeda. Gastrodia selabintanensis memiliki perbungaan sepanjang 15-25 sentimeter dengan 2 hingga 4 kuntum.

Kelopak bunganya berwarna cokelat kehijauan dengan tekstur kasar dan berkutil, sedangkan mahkotanya berwarna putih semu dan kuning.

Sementara itu, gastrodia biruensis memiliki perbungaan lebih panjang, yakni 18-32 sentimeter dengan 3 hingga 5 kuntum bunga.

Kelopak bunganya berwarna cokelat kekuningan dengan tekstur halus, sedangkan mahkotanya berwarna putih dan oranye.