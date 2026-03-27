Angin Kencang Hantam Selat Bali, Kapal Feri Kesulitan Bersandar di Pelabuhan Ketapang

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Cuaca ekstrem memengaruhi aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Jumat (27/3). Sejumlah kapal feri dilaporkan mengalami kesulitan bersandar akibat kecepatan angin yang mencapai 23 knot.

Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Bayu Kusumo Nugroho mengatakan kondisi tersebut terjadi sejak pagi.

"Pada hari ini (H+5 Lebaran 2026) kecepatan angin sejak pukul 09.00 WIB mencapai 23 knot sehingga kapal-kapal mengalami kesulitan saat akan bersandar untuk aktivitas bongkar muat," ujar Bayu.

Menurut dia, batas aman kecepatan angin untuk kapal bersandar berkisar 15-20 knot. Meski demikian, penyeberangan di Selat Bali masih tetap beroperasi.

"Kecepatan angin 23 knot mengakibatkan kapal kesulitan bersandar dan membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit. Kami akan pantau terus, dan BMKG akan mengevaluasi setiap tiga jam untuk perkembangan kecepatan angin," jelasnya.

Dia menambahkan apabila kecepatan angin mencapai 30 knot, pelayaran akan ditunda demi keselamatan. Karena itu, pengguna jasa diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Bagi semua operator kapal juga mengikuti arahan dari pihak pelabuhan," katanya.

Sementara itu, data Posko Angkutan Lebaran mencatat pada H+4 Lebaran atau 26 Maret 2026 terdapat 213 trip kapal di Pelabuhan Ketapang. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Bali mencapai 43.963 orang atau turun 7,1 persen dibanding tahun lalu.