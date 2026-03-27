JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cegah Lonjakan Urbanisasi, Eri Imbau RT/RW Aktif Mendata Setiap Pendatang

Cegah Lonjakan Urbanisasi, Eri Imbau RT/RW Aktif Mendata Setiap Pendatang

Jumat, 27 Maret 2026 – 15:03 WIB
Cegah Lonjakan Urbanisasi, Eri Imbau RT/RW Aktif Mendata Setiap Pendatang - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau peran aktif dari RT/RW memastikan setiap pendatang yang masuk Kota Surabaya, memiliki identitas.

Langkah tersebut menyikapi lonjakan Urbanisasi, usai Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pendataan ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas sosial.

“Pastikan tujuan, dan pekerjaannya, serta administrasi kependudukan juga harus jelas,” ujar Eri, Kamis (26/3).

Baca Juga:

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut berharap kepada Ketua RT/RW, mengecek status pendatang baru telah memiliki pekerjaan.

“Tolong dicek identitas dan dipastikan harus lapor," ucapnya.

Eri juga menekankan setiap pendatang, termasuk mereka yang tinggal di rumah indekos wajib lapor.

Baca Juga:

Menurutnya, pendataan tersebut harus diperkuat oleh RT/RW agar mobilitas penduduk tetap terkontrol.

"Karena kalau kos tidak memiliki KTP Surabaya, tapi melaporkan dirinya, ini harus dikuatkan oleh RT/RW agar tidak penuh dengan urbanisasi," ucap Eri. (mcr23/jpnn)

Cegah urbanisasi pascalebaran, Wali Kota Eri minta RT/RW aktif data pendatang. Identitas, pekerjaan, dan wajib lapor jadi syarat utama di Surabaya

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya antisipasi Urbanisasi Urbanisasi pascalebaran urbanisasi kota surabaya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU