Cegah Lonjakan Urbanisasi, Eri Imbau RT/RW Aktif Mendata Setiap Pendatang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau peran aktif dari RT/RW memastikan setiap pendatang yang masuk Kota Surabaya, memiliki identitas.

Langkah tersebut menyikapi lonjakan Urbanisasi, usai Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pendataan ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas sosial.

“Pastikan tujuan, dan pekerjaannya, serta administrasi kependudukan juga harus jelas,” ujar Eri, Kamis (26/3).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut berharap kepada Ketua RT/RW, mengecek status pendatang baru telah memiliki pekerjaan.

“Tolong dicek identitas dan dipastikan harus lapor," ucapnya.

Eri juga menekankan setiap pendatang, termasuk mereka yang tinggal di rumah indekos wajib lapor.

Menurutnya, pendataan tersebut harus diperkuat oleh RT/RW agar mobilitas penduduk tetap terkontrol.



"Karena kalau kos tidak memiliki KTP Surabaya, tapi melaporkan dirinya, ini harus dikuatkan oleh RT/RW agar tidak penuh dengan urbanisasi," ucap Eri. (mcr23/jpnn)