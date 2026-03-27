Rute Domestik Dominasi Penerbangan dari Juanda Saat Lebaran

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah penumpang di Bandara Internasional Juanda selama periode Angkutan Lebaran 2026 mengalami peningkatan.

Tercatat sejak 13 hingga 25 Maret 2026, jumlah penumpang mencapai 563.068 orang atau naik 8,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

General Manager Bandara Juanda Muhammad Tohir mengatakan puncak arus balik terjadi pada 24 Maret 2026.

"Adapun puncak arus balik Lebaran 2026 melayani sebanyak 50.782 penumpang pada 24 Maret 2026 atau H+3 setelah Hari Raya Idulfitri," kata Tohir, Kamis (26/3).

Selain itu, pergerakan pesawat juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut tercatat 3.804 penerbangan atau naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-rata jumlah penumpang harian mencapai 43.313 orang dengan 293 penerbangan per hari.

Menurut Tohir, rute domestik masih mendominasi. Tujuan terbanyak yakni Bandara Soekarno-Hatta, disusul Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Pihak bandara juga mengantisipasi potensi lonjakan penumpang hingga akhir arus balik yang diperkirakan berlangsung sampai 30 Maret 2026.