JPNN.com

Rumah Warga di Madiun Dimasuki Musang, Damkar Lakukan Evakuasi

Jumat, 27 Maret 2026 – 13:32 WIB
Seekor musang masuk kamar warga di Madiun tengah malam. Foto: Dok. Damkar Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seekor musang masuk ke dalam rumah warga di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada Rabu (25/3) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun Andy Koerniawan mengatakan laporan yang diterima menyebutkan musang berada di dalam kamar tidur dan dinilai mengganggu serta membahayakan penghuni rumah.

Baca Juga:

Petugas Damkar tiba di lokasi pada pukul 23.23 WIB untuk melakukan evakuasi. Dalam proses penanganan, salah satu petugas mengalami gigitan saat berupaya menangkap hewan tersebut.

“Petugas tiba di lokasi pukul 23.23 WIB. Satu petugas terkena gigitan Musang ketika akan menangkapnya. Sarung tangan rusak sehingga petugas terkena gigitan,” ujar Andy, Kamis (26/3).

Andy menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati mengingat tingginya risiko penanganan hewan liar di ruang sempit seperti kamar tidur.

Baca Juga:

Meski menghadapi kendala, musang dievakuasi oleh Tim Regu C Pos 2 Damkar Kabupaten Madiun pada pukul 23.51 WIB.

Dia menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses evakuasi tersebut.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Madiun Damkar Madiun musang masuk rumah warga musang masuk rumah

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU