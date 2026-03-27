Rumah Warga di Madiun Dimasuki Musang, Damkar Lakukan Evakuasi

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seekor musang masuk ke dalam rumah warga di Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada Rabu (25/3) sekitar pukul 23.00 WIB.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Madiun.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun Andy Koerniawan mengatakan laporan yang diterima menyebutkan musang berada di dalam kamar tidur dan dinilai mengganggu serta membahayakan penghuni rumah.

Petugas Damkar tiba di lokasi pada pukul 23.23 WIB untuk melakukan evakuasi. Dalam proses penanganan, salah satu petugas mengalami gigitan saat berupaya menangkap hewan tersebut.

“Petugas tiba di lokasi pukul 23.23 WIB. Satu petugas terkena gigitan Musang ketika akan menangkapnya. Sarung tangan rusak sehingga petugas terkena gigitan,” ujar Andy, Kamis (26/3).

Andy menjelaskan proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati mengingat tingginya risiko penanganan hewan liar di ruang sempit seperti kamar tidur.

Meski menghadapi kendala, musang dievakuasi oleh Tim Regu C Pos 2 Damkar Kabupaten Madiun pada pukul 23.51 WIB.

Dia menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses evakuasi tersebut.