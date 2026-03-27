JPNN.com

Penumpang Kapal Feri Jatuh 3,5 Mil dari Pelabuhan Jangkar Situbondo

Jumat, 27 Maret 2026 – 11:06 WIB
Petugas KSOP Kelas IV Panarukan, Situbondo, Jawa Timur menggunakan KN Grantin P.211 KPLP Tanjung Perak melakukan pencarian terhadap penumpang kapal yang jatuh di Perairan Situbondo, Kamis (26/3/2026). ANTARA/HO-KSOP Panarukan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal feri yang terjatuh ke laut di perairan Situbondo. Korban diketahui bernama Tohari (31), warga Pulau Raas, Kabupaten Sumenep.

Peristiwa itu terjadi saat KMP Dharma Kartika dalam pelayaran dari Pelabuhan Jangkar menuju Pelabuhan Raas, Kamis.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo Puriyono mengatakan korban terjatuh saat kapal sudah berlayar sekitar 3,5 mil dari pelabuhan.

"KMP Dharma Kartika rute Jangkar-Raas itu berangkat dari Pelabuhan Jangkar sekitar pukul 09.00 WIB, melakukan pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Raas dan posisi jatuhnya (di koordinat - 07° 39.4034'S - 114°14.4875'E) sekitar 3,5 mil dari Pelabuhan Jangkar," kata Puriyono, Kamis (26/3).

Dia menyebut penyebab korban terjatuh masih belum diketahui. Setelah menerima laporan, BPBD langsung berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan pencarian.

Tim SAR gabungan terdiri dari BPBD, Satpolairud, TNI AL Pos Jangkar, Kantor SAR Banyuwangi, Tagana, serta KSOP Kelas IV Panarukan.

"Terjatuhnya penumpang tersebut belum diketahui penyebabnya dan sampai saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian," jelasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan pihaknya telah menerjunkan kapal patroli untuk membantu pencarian.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU