Penumpang Kapal Feri Jatuh 3,5 Mil dari Pelabuhan Jangkar Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang penumpang kapal feri yang terjatuh ke laut di perairan Situbondo. Korban diketahui bernama Tohari (31), warga Pulau Raas, Kabupaten Sumenep.

Peristiwa itu terjadi saat KMP Dharma Kartika dalam pelayaran dari Pelabuhan Jangkar menuju Pelabuhan Raas, Kamis.

Koordinator Pusdalops BPBD Situbondo Puriyono mengatakan korban terjatuh saat kapal sudah berlayar sekitar 3,5 mil dari pelabuhan.

"KMP Dharma Kartika rute Jangkar-Raas itu berangkat dari Pelabuhan Jangkar sekitar pukul 09.00 WIB, melakukan pelayaran dengan tujuan Pelabuhan Raas dan posisi jatuhnya (di koordinat - 07° 39.4034'S - 114°14.4875'E) sekitar 3,5 mil dari Pelabuhan Jangkar," kata Puriyono, Kamis (26/3).

Dia menyebut penyebab korban terjatuh masih belum diketahui. Setelah menerima laporan, BPBD langsung berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan pencarian.

Tim SAR gabungan terdiri dari BPBD, Satpolairud, TNI AL Pos Jangkar, Kantor SAR Banyuwangi, Tagana, serta KSOP Kelas IV Panarukan.

"Terjatuhnya penumpang tersebut belum diketahui penyebabnya dan sampai saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian," jelasnya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas IV Panarukan Herland Aprilyanto mengatakan pihaknya telah menerjunkan kapal patroli untuk membantu pencarian.