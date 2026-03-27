Cuaca Surabaya Hari ini, Sore dan Malam Berpotensi Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (27/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.