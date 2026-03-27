PSBM XXVI: Kolaborasi Pengusaha hingga Aksi Siswa SMK Jadi Sorotan

Jumat, 27 Maret 2026 – 09:24 WIB
Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar XXVI memperkuat jejaring usaha dan kolaborasi ekonomi. Jatim turut tampil dengan produk vokasi. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar (PSBM) XXVI menjadi ajang strategis memperkuat kolaborasi ekonomi lintas daerah dan sektor. Kegiatan yang digelar di Makassar itu diikuti sekitar 2.000 peserta dari dalam dan luar negeri.

Sejumlah tokoh nasional hadir dalam forum tersebut, di antaranya Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan.

Selain itu, hadir pula sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Forum yang digelar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel dan Kadin itu menghadirkan berbagai agenda, mulai seminar, sesi berbagi pengalaman, hingga business matching.

Kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring, bertukar gagasan, serta menjajaki peluang kerja sama ekonomi lintas sektor.

Dalam keynote speech, Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat sektor ekonomi, khususnya pertanian.

“Kalau kita bergerak bersama—pemerintah, pengusaha, dan masyarakat—potensi pertanian bisa menjadi kekuatan besar, tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga pasar global,” ujarnya.

