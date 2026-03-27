Cuaca Jawa Timur 27 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (27/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso. Hujan ringan atau gerimis melanda Kediri, Kota Kediri, Lamongan, Magetan, Nganjuk, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Bondowoso masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Lamongan. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Lamongan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. (mcr12/jpnn)