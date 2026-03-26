JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Libur Lebaran 2026, 1.014.147 Kendaraan Melintas di Tol Pandaan-Malang

Libur Lebaran 2026, 1.014.147 Kendaraan Melintas di Tol Pandaan-Malang

Kamis, 26 Maret 2026 – 22:25 WIB
Libur Lebaran 2026, 1.014.147 Kendaraan Melintas di Tol Pandaan-Malang - JPNN.com Jatim
Lalu lintas Tol Pandaan-Malang naik 5,36 persen menjelang Idulfitri 2026. Foto: Dok. Jasa Marga

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 1.014.147 kendaraan yang memasuki maupun meninggalkan Malang H-10 sd H+3 Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 (11/3) - (25/3).

Jumlah tersebut naik sebesar 20,24 persen jika dibandingkan lalu lintas normal 2026 sebanyak 843.425 kendaraan.

General Manager Operasi JPM, Muhammad Reza Pahlevi Guntur memastikan layanan optimal tetap diberikan kepada pengguna jalan ditengah Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026.

Baca Juga:

"Terjadi peningkatan pergerakan kendaraan yang sangat signifikan menuju maupun meninggalkan Malang dan Batu," kata Reza, Kamis (26/3).

Meskipun demikian, kepadatan lalu lintas atau V/C ratio di Gerbang Tol berhasil terhjaga pada ambang batas aman dan lancar, dengan rekayasa distribusi antrean di gerbang tol yang efektif dan memaksimalkan penggunaan Mobile Reader (MR) serta penataan parkir di rest area untuk kapasitas saat peak season.

PT Jasa Marga Pandaan Malang juga mencatat volume lalu lintas pada Hari Raya Idulfitri 2026 sejak H-10 sd H+3 pada setiap Gerbang Tol (GT) Ruas Pandaan Malang sebagai berikut:

Baca Juga:

GT Purwodadi

Tercatat sebanyak 52.637 kendaraan memasuki Malang atau  naik sebesar 14,09% dari lalu lintas normal 2026 sebanyak 46.138 kendaraan.

Libur Lebaran 2026, lebih dari 1 juta kendaraan melintas Tol Pandaan–Malang. Volume naik 20%, layanan tetap optimal dan lalu lintas terjaga ama
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Tol Pandaan-Malang pandaan malang Libur lebaran 2026 kendaraan melintas Pandaan Malang

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU