JPNN.com

Libur Lebaran 2026, RSU dr Soetomo Terima 9 Pasien Akibat Ledakan Petasan

Kamis, 26 Maret 2026 – 18:00 WIB
Ilustrasi ledakan petasan. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RSU dr Soetomo mencatat selama libur Lebaran Idulfitri 2026 menangani sembilan pasien akibat petasan. Mirisnya, satu di antaranya meninggal dunia.

Kepala IGD RSU dr Soetomo dr M Hardian Basuki mengatakan pasien yang dirujuk akibat petasan mengalami luka ringan hingg berat.

"Data dari IGD pada tahun ini mencatat sembilan orang (akibat petasan) dirujuk dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari luka bakar ringan hingga cedera berat yang melibatkan organ vital,” kata  dr M Hardian Basuki, Kamis (26/3).

Baca Juga:

Dari sembilan pasien yang dirujuk, satu di antaranya meninggal dunia. Korban meninggal dunia merupakan pasien berusia 50 tahun asal Jombang dengan tingkat keparahan luka yang signifikan.

“Kemudian ada satu pasien diperbolehkan pulang. Pasien tersebut berusia 16 tahun dari Mojokerto mengalami luka bakar sekitar tiga persen pada area leher, dada, tangan, dan wajah, serta mengalami cedera pada skrotum kiri yang memerlukan tindakan operasi pengangkatan,” jelasnya.

Seluruh pasien dengan luka bakar (combustio) kini dirawat di Burn Unit untuk penanganan lebih lanjut.

Baca Juga:

"Per hari ini sudah tidak ada pasien luka bakar yang dirawat di IGD karena seluruhnya telah dipindahkan ke Burn Unit. Beberapa pasien bahkan telah menjalani tindakan operasi lebih dari satu kali oleh tim Bedah Plastik,” ujarnya.

Mayoritas korban merupakan remaja berusia 9 hingga 18 tahun. Namun, terdapat pasien berusia 50 tahun dan 26 tahun.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

TAGS   RSU dr Soetomo IGD RSU dr Soetomo Libur lebaran 2026 pasien ledakan petasan

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU