Bantu Pemudik di Stasiun, Mahasiswa Untag Surabaya Belajar Empati dan Komunikasi
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program inovasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digelar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menghadirkan pengalaman berbeda bagi mahasiswa.
Melalui KKN tematik sukarelawan mudik, mahasiswa terlibat langsung membantu pelayanan publik sekaligus belajar interaksi sosial di lapangan.
Program ini berlangsung pada 16–27 Maret 2026 dengan melibatkan 17 mahasiswa dari berbagai program studi.
Mereka ditempatkan di sejumlah titik strategis arus mudik di Surabaya, seperti Terminal Purabaya, Stasiun Gubeng, dan Stasiun Pasar Turi.
Para sukarelawan membantu petugas memberikan informasi, mengatur arus penumpang, hingga menolong pemudik yang membutuhkan.
Salah satu peserta Maureent Tan mengaku mendapatkan pengalaman sosial berharga.
“Melalui kegiatan ini saya bisa memahami berbagai karakter masyarakat. Saya juga senang bisa membantu petugas dan pemudik, terutama orang tua yang kesulitan di stasiun,” ujar Maureent, Kamis (26/3).
Dia menilai kegiatan ini mengajarkan pentingnya empati dalam pelayanan publik.
