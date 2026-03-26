Khofifah Minta Kepala Sekolah Cegah Bullying dan Perkuat Integritas
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala sekolah memperkuat integritas dan mencegah perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan.
Hal itu disampaikan Khofifah saat melantik 128 kepala SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.
“Penguatan karakter harus menjadi perhatian utama. Kepala sekolah harus lebih sering berinteraksi dengan siswa dan memastikan kondisi psikologis mereka terjaga, sehingga tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah,” ujar Khofifah, Rabu (25/3).
Menurut dia, peran kepala sekolah sangat strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Khofifah menegaskan berbagai persoalan seperti perundungan, konflik antarsiswa hingga potensi kekerasan harus dicegah sejak dini. Dia menilai kasus di perguruan tinggi bisa berakar dari jenjang pendidikan sebelumnya.
Selain itu, Khofifah juga mengingatkan pentingnya sinergi dalam menjalankan program pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
Dia menyebut alokasi pendidikan dalam RKPD tidak lebih dari 20 persen sehingga program harus tetap efektif dan berdampak.
“Capaian tidak boleh berkurang, tetapi program harus lebih maksimal melalui sinergi yang baik,” katanya.
