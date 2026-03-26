Eri Cahyadi Ingatkan Warga Surabaya Waspadai Urbanisasi Seusai Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan pasca-Lebaran 2026. Hal itu disampaikan Eri saat kegiatan halalbihalal di Balai Kota Surabaya, Rabu.

Dia menyoroti potensi arus urbanisasi yang biasanya meningkat setelah momentum mudik Lebaran.

"Pasca-Lebaran kuatkan tali silaturahim, tingkatkan wilayahnya, penjagaannya, karena kita harus menjaga Surabaya dari urbanisasi," ujar Eri.

Dia meminta peran aktif pengurus RT/RW untuk melakukan pendataan terhadap pendatang yang masuk ke Kota Pahlawan. Menurutnya, setiap warga pendatang harus memiliki identitas yang jelas serta tujuan yang pasti, termasuk pekerjaan.

"Saya mohon kepada RT/RW, kalau ada yang masuk ke dalam Kota Surabaya, tolong dilihat, dipastikan, dia memiliki pekerjaan atau tidak, dan dipastikan bahwa KTP-nya harus lapor," katanya.

Eri menegaskan kewajiban melapor juga berlaku bagi pendatang yang tinggal di rumah indekos. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial serta ketertiban administrasi kependudukan.

“Kalau indekos tidak memiliki KTP Surabaya, tetap harus melaporkan diri. Ini harus dikuatkan oleh RT/RW agar Surabaya tidak penuh urbanisasi,” ujarnya.

Selain itu, Eri juga mengajak masyarakat memaknai bulan Syawal sebagai momentum memperkuat nilai kebersamaan dan saling memaafkan.