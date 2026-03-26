Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Kawasan Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (26/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dau, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagak, Pagelaran, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Bululawang, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pujon, Tajinan, dan Tumpang. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Kasembon dan Lawang. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 19-28 derajat celsius.