Banjir Besar di Pasuruan, 6.650 Rumah Terendam, Air Tembus 1,5 Meter

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan sejak Selasa (24/3) malam hingga Rabu (25/3) pagi. Akibatnya, sedikitnya 6.650 rumah di 11 kecamatan terdampak, dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1,5 meter di beberapa titik.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Hariyadi mengatakan, banjir dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi hampir merata di wilayah tersebut.

"Wilayah dengan dampak paling parah berada di Kecamatan Beji, dengan enam desa terdampak, yakni Desa Beji, Kedungringin, Gununggangsir, Pagak, Kedungboto, dan Cangkringmalang," kata Sugeng.

Baca Juga: Banjir Disertai Pasir Sempat Lumpuhkan Jalan Mayjen Sukowati Magetan

Enam desa itu meliputi Beji, Kedungringin, Gununggangsir, Pagak, Kedungboto, dan Cangkringmalang. Di Desa Beji, khususnya Dusun Pasinan, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 120 sentimeter dan merendam 72 rumah.

Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Rejoso, tepatnya di Desa Jarangan dan Toyaning, dengan ketinggian air antara 10 hingga 30 sentimeter.

Di Kecamatan Bangil, genangan melanda lima kelurahan dan tiga desa, yakni Kalianyar, Tambakan, Kauman, Kalirejo, Latek, serta Desa Manaruwi, Tambakan, dan Masangan, dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 60 sentimeter.

Sementara di Kecamatan Winongan, delapan desa terdampak, yakni Menyarik, Mendalan, Gading, Minggir, Prodo, Winongan Lor, Winongan Kidul, dan Penataan. Ketinggian air di beberapa desa di Winongan mencapai 80 sentimeter.

Banjir juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti Desa Kedawung Kulon (Kecamatan Grati), Desa Tenggilis (Gondangwetan), Desa Tanggulangin (Kejayan), Desa Sidogiri (Kraton), Desa Jogorepuh (Pasrepan), serta beberapa titik di Kecamatan Gempol dan Pohjentrek.