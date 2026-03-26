Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Kawasan Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (26/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Tandes, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo masih berawan. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-21 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.