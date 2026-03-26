Kecelakaan Maut di Batu, Motor Hantam Tembok Tewaskan 1 Orang

jatim.jpnn.com, BATU - Kecelakaan maut terjadi di Jalur Klemuk atau Jalan Raya Rajekwesi, Kota Batu, Rabu (25/3). Satu orang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Kasat Lantas Polres Batu Kevin Ibrahim mengatakan korban tewas bernama Ari Wibowo (38), warga Surabaya.

"Korban mengalami cedera pada kepala, korban meninggal dunia di lokasi selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu. Diduga karena rem blong," ujar Kevin.

Polisi menduga kecelakaan tersebut dipicu gangguan pada sistem pengereman atau rem blong.

Menurut Kevin, faktor cuaca bukan penyebab kecelakaan. Hal itu diperkuat dengan kondisi jalan yang terlihat kering berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.41 WIB. Saat itu, korban mengendarai sepeda motor bernopol L 6167 UA dari arah barat ke timur di Jalur Klemuk.

Korban diketahui membonceng tiga orang, yakni Rahayu (45), Dhio Bintang Septian (12), dan Nasyawa Aqeela Ramadhani (9).

Ketika melintasi jalan lurus dengan kontur menurun, kendaraan tiba-tiba hilang kendali. Motor kemudian oleng ke kanan dan menghantam tembok dengan kecepatan tinggi.