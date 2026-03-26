JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Batu, Motor Hantam Tembok Tewaskan 1 Orang

Kecelakaan Maut di Batu, Motor Hantam Tembok Tewaskan 1 Orang

Kamis, 26 Maret 2026 – 10:25 WIB
Kecelakaan Maut di Batu, Motor Hantam Tembok Tewaskan 1 Orang - JPNN.com Jatim
Personel Satuan Lalu Lintas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah kejadian kecelakaan tunggal yang menewaskan satu pengendara sepeda motor asal Kota Surabaya di Jalur Klemuk atau Jalan Raya Rajekwesi, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (25/3/2026). ANTARA/HO-Polres Batu/vft.

jatim.jpnn.com, BATU - Kecelakaan maut terjadi di Jalur Klemuk atau Jalan Raya Rajekwesi, Kota Batu, Rabu (25/3). Satu orang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Kasat Lantas Polres Batu Kevin Ibrahim mengatakan korban tewas bernama Ari Wibowo (38), warga Surabaya.

"Korban mengalami cedera pada kepala, korban meninggal dunia di lokasi selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu. Diduga karena rem blong," ujar Kevin.

Baca Juga:

Polisi menduga kecelakaan tersebut dipicu gangguan pada sistem pengereman atau rem blong.

Menurut Kevin, faktor cuaca bukan penyebab kecelakaan. Hal itu diperkuat dengan kondisi jalan yang terlihat kering berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial.

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.41 WIB. Saat itu, korban mengendarai sepeda motor bernopol L 6167 UA dari arah barat ke timur di Jalur Klemuk.

Baca Juga:

Korban diketahui membonceng tiga orang, yakni Rahayu (45), Dhio Bintang Septian (12), dan Nasyawa Aqeela Ramadhani (9).

Ketika melintasi jalan lurus dengan kontur menurun, kendaraan tiba-tiba hilang kendali. Motor kemudian oleng ke kanan dan menghantam tembok dengan kecepatan tinggi.

Kecelakaan di Jalur Klemuk Batu menewaskan satu pengendara, diduga akibat rem blong saat melintas di jalan menurun.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan batu rem blong kecelakaan kecelakaan motor batu kecelakaan maut Polres Batu kecelakaan tunggal kecelakaan lalu lintas

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU