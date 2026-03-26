Cuaca Jawa Timur 26 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (26/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Jombang, Kota batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, bondowoso, Jember, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, dan Ponorogo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, dan Ponorogo. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-30 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)