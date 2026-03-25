Kepadatan Masih Tinggi, KAI Daop 8 Catat 52 Ribu Penumpang Arus Balik Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat masih terjadi kepadatan penumpang pada arus balik Lebaran Idulufitri 1447 H/2026, Rabu (25/3).

Hingga pukul 10.00 WIB, tercatat ada 52.253 ribu penumpang tiba dan berangkat. Rinciannya, 31.487 penumpang datang dan 20.766 penumpang berangkat

“Jumlah tersebut masih berpotensi terus bertambah seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari,” kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, Rabu (25/3).

Menurutnya, ada tiga stasiun dengan yaitu Stasiun Surabaya Gubeng ada 15.463 penumpang (naik 5.217 dan turun 10.246), Stasiun Surabaya Pasarturi 14.883 penumpang (naik 5.651 dan turun 9.232), dan Stasiun Malang 7.702 penumpang (naik 2.826 dan turun 4.876).

Selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada 11–25 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 689.315 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 362.961 penumpang berangkat dan 326.354 penumpang datang.

Sementara itu, hingga Rabu (25/3), penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat mencapai 461.226 tiket atau sekitar 82 persen dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 561.528 tempat duduk.

Angka tersebut merupakan akumulasi keberangkatan untuk periode 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10). Penjualan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring berlangsungnya masa Angkutan Lebaran.

“Secara keseluruhan, selama periode Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan melayani sebanyak 914.036 penumpang, yang terdiri dari 461.226 penumpang berangkat dan 452.810 penumpang datang,” jelasnya.