Pemprov Jatim Selidiki Mobil Dinas Plat L Viral di Jombang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menanggapi beredarnya video viral yang menampilkan mobil dinas berpelat nomor L 1901 EP melintas di wilayah Jombang saat periode mudik Lebaran 2026.

Mobil tersebut terpantau berada di Jalan Arteri Nasional Bandarkedungmulyo, Jombang sehingga memunculkan dugaan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama masa mudik.

Emil menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Dia menegaskan tidak semua kendaraan dinas yang terlihat di jalan saat periode tersebut otomatis digunakan untuk mudik.

“Saya akan cek lagi dulu laporannya karena hal seperti ini beberapa kali dulu ternyata bukan mudik, tapi memang mobil insan-insan Pemprov yang sedang bertugas. Jawa Timur itu luas. Jadi, harus dipastikan dulu lokasinya dan konteksnya,” ujar Emil, Rabu (25/3).

Emil menyebutkan aturan terkait penggunaan kendaraan dinas sudah jelas. Kendaraan milik pemerintah hanya boleh digunakan untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi seperti mudik.

“Saya akan cek informasi yang panjenengan sampaikan terkait hal ini karena aturannya jelas. Kalau untuk keperluan pribadi pada saat mudik tentu tidak diperkenankan menggunakan mobil pemprov,” tegasnya.

Saat ini, Pemprov Jatim tengah menelusuri identitas pengguna kendaraan tersebut serta tujuan penggunaannya saat melintas di wilayah Jombang.