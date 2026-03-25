WFH ASN Jatim Bisa Hemat 108.000 Liter BBM, Ini Penjelasan Emil
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN mampu menghemat hingga 108.000 liter bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan tersebut diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi konsumsi BBM di tengah gejolak harga minyak dunia.
Emil menjelaskan jumlah ASN di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 81.700 orang.
Namun, sekitar 40.000 ASN di antaranya merupakan tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak terdampak kebijakan WFH.
“Dengan asumsi jarak tempuh pulang-pergi 15 kilometer, potensi penghematan bisa mencapai 108.000 liter BBM,” kata Emil di Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (25/3).
Dia menyebut perhitungan tersebut menggunakan asumsi rata-rata konsumsi bahan bakar kendaraan, terutama sepeda motor.
Walakin, Emil mengakui angka tersebut masih bersifat estimasi kasar karena perbedaan jenis kendaraan dan konsumsi BBM tiap ASN.
"Kalau asumsinya beda, saya tidaknbisa meng-caoture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dannkonsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tetapu angka perhitungan kasar sekitar 108.000 liter," ucapnya.
