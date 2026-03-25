ASN Pemprov Jatim WFA Setiap Rabu, Emil Dardak: Ikuti Arahan Pusat Tekan Konsumsi BBM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi konflik Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diumumkan oleh Gubernur Jatim sebagai bentuk kontribusi daerah dalam mendukung langkah strategis nasional.

“Ini bagian dari upaya menurunkan mobilitas masyarakat sehingga konsumsi BBM juga bisa ditekan,” ujarnya di Surabaya.

Emil menjelaskan pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Apabila diterapkan pada hari Jumat, dikhawatirkan justru mendorong ASN bekerja dari lokasi wisata atau melakukan perjalanan, yang berpotensi meningkatkan mobilitas.

“Kami ingin mengurangi mobilitas, bukan malah mendorong work from tempat lain,” katanya.

Baca Juga: Wali Kota Eri Dukung WFA untuk Efesiensi Anggaran

Dia menambahkan pemerintah daerah diberikan ruang untuk menginterpretasikan kebijakan tersebut, namun secara garis besar tetap mengacu pada arahan pusat agar seluruh elemen berkontribusi dalam penghematan energi.

Berdasarkan perhitungan sementara, dari total sekitar 81.700 ASN Pemprov Jatim, potensi penghematan BBM bisa mencapai sekitar 108 ribu liter per bulan, dengan asumsi perjalanan rata-rata 15 kilometer per hari menggunakan sepeda motor.