ASN Boleh WFA, Eri Cahyadi Tegaskan Pelayanan Publik Harus Jalan 100 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Surabaya tetap berjalan meski aparatur sipil negara (ASN) menerapkan sistem work from anywhere (WFA) pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 1447 Hijriah

“Pelayanan publik harus berjalan 100 persen. Meskipun ada beberapa teman yang masih menjalankan sistem WFA, pelayanan publik tidak boleh berhenti,” kata Eri seusai acara Halalbihalal di Balai Kota Surabaya, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan penerapan sistem WFA di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya sudah dilakukan sejak lama.

Menurut dia, pegawai tidak harus selalu bekerja di kantor, tetapi juga bisa memberikan layanan dari Balai RW.

“Dengan sistem itu, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Eri menegaskan seluruh layanan publik seperti puskesmas, kelurahan, kecamatan, hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil tetap beroperasi.

Masyarakat pun tetap dapat mengurus berbagai keperluan administrasi seperti biasa.

“Setelah hari pertama masuk kerja ini, seluruh pelayanan publik sudah kembali berjalan secara penuh,” kata dia. (mcr23/jpnn)